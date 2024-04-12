شركات الطيران الأمريكية تطالب بايدن بتوقف الرحلات بين الولايات المتحدة والصين.. ما السبب

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت شركات الطيران الأمريكية الكبرى وبعض نقاباتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن الموافقة على أي رحلات جوية أخرى بين الولايات المتحدة والصين بسبب ما يسمونه السياسات "المناهضة للمنافسة" التي تفرضها الصين على شركات الطيران الأمريكية.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية "اسوشيتد برس"، قالت شركات الطيران والنقابات أمس الخميس إن الصين أغلقت سوقها أمام شركات الطيران الأمريكية عند تفشي الوباء"كورونا" وفرضت قواعد لا تزال تؤثر على العمليات الأمريكية وأطقم شركات الطيران حتى الآن.

وقالوا في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير النقل بيت بوتيجيج: "لقد أظهرت هذه الإجراءات الحاجة الواضحة للحكومة الأمريكية لوضع سياسة تحمي العاملين في مجال الطيران والصناعة والمسافرين جواً في الولايات المتحدة للصين"، وتم التوقيع على الرسالة من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الأمريكية التجارية ورؤساء رابطة طياري الخطوط الجوية، ورابطة الطيارين المتحالفين، التي تمثل أطقم الخطوط الجوية الأمريكية، ورابطة المضيفات.

ويشهد عدد الرحلات الجوية بين الصين والولايات المتحدة ارتفاعا، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، كما زادت إدارة بايدن عدد الرحلات ذهابا وإيابا التي يمكن لشركات الطيران الصينية القيام بها من 35 إلى 50 أسبوعيا، اعتبارا من 31 مارس، بعد أن وعدت هيئة الطيران الصينية بالسعي لزيادة رحلات شركات الطيران الأمريكية.. بحسب "اسوشيتد برس".

وقالت شركات الطيران الأمريكية إن شركات الطيران الصينية تحصل على ميزة من خلال تسيير رحلات أقصر عبر المجال الجوي الروسي، والذي ظل محظورًا على شركات الطيران الأمريكية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، وقالوا إن شركات الطيران الصينية تحصل أيضًا على "حماية معينة" من الحكومة الصينية لأنها مملوكة للدولة.

ومن جانبها قالت مجموعات الصناعة الأمريكية في رسالتها إنه بدون الوصول المتساوي إلى سوق الطيران الصيني، ستخسر شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى شركات الطيران الصينية.