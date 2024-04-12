مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين نتيجة انقلاب حافلة في البرازيل

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، في حادث انقلاب حافلة بعد خروجها عن مسارها على طريق سريع في شمال شرق البرازيل.
وكانت الحافلة وعلى متنها 34 شخصًا، في طريقها من ريو دي جانيرو بجنوب شرق البلاد إلى بلدة بورتو سيغورو السّياحيّة في ولاية باهيا، عندما خرجت عن مسارها، بحسب ما ذكرت شرطة الطّرق السّريعة الفدراليّة.
مع الإشارة إلى أنّ حوادث الحافلات تتكرّر في البرازيل، خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتعتمد بشكل كبير على النّقل البرّي.
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