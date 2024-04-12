أشارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إلى أنّه "بينما تتّجه المجموعات السكانيّة في السودان نحو المجاعة، ومع انتشار الكوليرا والحصبة، وبينما يواصل العنف حصد أرواح عدد لا يحصى من الضّحايا، ظلّ العالم صامتًا إلى حدّ كبير؛ وهذا يجب أن يتغيّر".
وأكّدت، في تصريح صحافي، أنّه "يجب على المجتمع الدولي أن يقدّم المزيد، وعليه أن يفعل المزيد، ويجب أن يكون أكثر قلقًا حيال الوضع"، لافتةً إلى أنّه حتّى الآن "بالكاد تمّت تلبية 5% من نداء الأمم المتّحدة الإنساني للسودان". وكشفت أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستعلن "قريبًا" عن زيادة كبيرة في مساهمتها الماليّة.
وكان قد اندلع القتال في السودان في 15 نيسان 2023، بين الجيش وقوّات الدّعم السّريع. وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. كما دمّرت إلى حدّ كبير البنية التحتيّة للبلاد، الّتي باتت على شفا مجاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أميركية نددت بالصمت العالمي إزاء الحرب بالسودان: على المجتمع الدولي فعل المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.