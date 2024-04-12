التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وفدًا من بلدتَي الفرزل وتربل، برئاسة رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة وبلدية الفرزل ملحم الغصان، وتمّ البحث في المواضيع الإنمائيّة لقرى قضاء زحلة.
وركّز الوفد على أربع طرقات، بدءًا من طريق تربل- الفرزل الّتي تربط البلدتين وتُعدّ معبرًا أساسيًّا للمزارعين ولحركة العبور لأبناء البقاع الشرقي ورياق.
كما عرض الوفد لتأهيل طريق داخليّة في الفرزل، ولمشكلة طريقَي تربل- عين كفرزبد ودير زنون- برالياس- رياق، وأهميّة تعبيد طريق الفرزل- تربل.
وأكّد حمية أهميّة إنجاز تعبيد هذه الطّرق، وتمّ التّواصل مباشرةً مع رئيس المنطقة الإقليمية في الوزارة في البقاع محمد الحاج شحادة، للمباشرة بما يلزم لتأهيل الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الفرزل وتربل زار حمية للبحث معه بتأهيل طرق ومواضيع إنمائية لقضاء زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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