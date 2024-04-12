وفد من الفرزل وتربل زار حمية للبحث معه بتأهيل طرق ومواضيع إنمائية لقضاء زحلة

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​علي حمية​، وفدًا من بلدتَي ​الفرزل​ و​تربل​، برئاسة رئيس اتحاد بلديات قضاء ​زحلة​ وبلدية الفرزل ​ملحم الغصان​، وتمّ البحث في المواضيع الإنمائيّة لقرى قضاء زحلة.

وركّز الوفد على أربع طرقات، بدءًا من طريق تربل- الفرزل الّتي تربط البلدتين وتُعدّ معبرًا أساسيًّا للمزارعين ولحركة العبور لأبناء البقاع الشرقي ورياق.

كما عرض الوفد لتأهيل طريق داخليّة في الفرزل، ولمشكلة طريقَي تربل- عين كفرزبد ودير زنون- برالياس- رياق، وأهميّة تعبيد طريق الفرزل- تربل.

وأكّد حمية أهميّة إنجاز تعبيد هذه الطّرق، وتمّ التّواصل مباشرةً مع رئيس المنطقة الإقليمية في الوزارة في البقاع محمد الحاج شحادة، للمباشرة بما يلزم لتأهيل الطرق.