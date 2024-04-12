يديعوت أحرونوت: إطلاق 3100 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل من لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، معطيات من التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الحرب.

وقالت الصحيفة، إنه تم إطلاق 3100 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل من لبنان، 90% من الصواريخ أطلقها حزب الله، بينما الباقي أطلقتها فصائل فلسطينية أخرى.

يديعوت أحرونوت أضافت أن حزب الله أطلق نحو 240 قنبلة ثقيلة تتراوح أوزانها بين 100 إلى 500 كيلوغرام؛ مما تتسبب في أضرار جسيمة مماثلة للقصف الذي يشنه سلاح الجو الإسرائيلي، من بينها عندما تم استهداف مقر فرقة الجليل في ثكنة "برانيت".

يديعوت أحرونوت لفتت إلى أن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 700 صاروخ مضاد للدبابات، بعضها من نوع متطور، لم تضرب المستوطنات ومواقع الجيش الإسرائيلي على خط التماس فحسب، بل أصابت أيضًا قواعد استراتيجية مثل وحدة المراقبة الجوية في ميرون.

كما تم إطلاق 33 طائرة بدون طيار من قبل حزب الله، ونفذ حزب الله 55 محاولة قنص، و7 محاولات تسلل تم إحباطها جميعا.

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة هجمات على مدن فلسطينية فجر اليوم

شهدت الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، سلسلة من الهجمات والاقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مدن فلسطينية.

حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة اذنا غرب الخليل.

ووفقا لوكالة وفا، فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مدينة طولكرم، فقد تم اقتحام عدد من اليات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة.

وأضافت المصادر أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق طولكرم، وتمركزت في ضاحية الصوانة، وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

في الوقت ذاته، اقتحمت قوة اخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الاقصى في ضاحية شويكة، وقامت بمطاردة مركبة لاحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية، واطلقت النار صوبها دون ان يبلغ عن اصابات.

كما اقتحمت عزبة ابو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، في الوقت الذي جابت شوارع المدينة خاصة محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والاحياء الشرقية والغربية والشمالية.







