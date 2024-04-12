الأمم المتحدة: تفشّي انعدام الأمن الغذائي في السودان يستلزم تدخلات عاجلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف تقرير مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن تفشي انعدام الأمن الغذائي في السودان، يستلزم تدخلات عاجلة وواسعة النطاق لتعزيز المساعدات الغذائية، وتنشيط النظم الزراعية، واستعادة سلاسل التوريد للتخفيف من الأزمة الغذائية ومنع تفاقمها.

ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، ووصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب زيادة التدخلات في مجال التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى تسارع أزمة الغذاء في السودان، ومعاناة 59% من الأسر الريفية من انعدام الأمن الغذائي ووصولها إلى أعلى المعدلات في ولايات غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وحذر التقرير المشترك من حدوث مجاعة في السودان خلال العام الجاري 2024م خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة وفي إقليمي كردفان ودارفور.