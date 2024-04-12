الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33634 قتيلا و76214 مصابا

اعلنت وزارة الصحة بغزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 33634 شهيدا و76214 مصابا"، لافتة الى ان "الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا".

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