البابا فرنسيس يزور 4 دول في آسيا وأوقيانيا في أيلول

يزور البابا فرنسيس في أيلول المقبل كلا من إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة، في جولة تستمر 12 يوما يقطع خلالها 30 ألف كيلومتر تشكل أطول رحلة له منذ انتخابه في العام 2013.

واشارت وكالة "فرانس برس"، الى انها "ستكون هذه أول رحلة إلى الخارج في غضون عام، واختبارا جسديا كبيرا للبابا البالغ 87 عاما الذي عانى من مشاكل صحية في الأشهر الأخيرة اضطرته لإلغاء مشاركته في مناسبات عدة".

ويبدأ البابا فرنسيس جولته بزيارة في جاكرتا من الثالث من أيلول إلى السادس منه، ينتقل بعدها إلى بابوا غينيا الجديدة ومن ثم إلى تيمور الشرقية فسنغافورة.

وواجهت البابا الذي بات يتنقل في كرسي نقال في السنتين الأخيرتين، سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة لا سيما في الركبة والورك والقولون وهو يعاني مشاكل تنفسية.

ويتوقع أن تشكل الرحلات الجوية التي تمتد على أكثر من 30 ساعة وفارق التوقيت البالغ ثماني ساعات وسلسلة اللقاءات والقداديس الكثيرة، اختبارا جسديا كبيرا لرأس الكنيسة الكاثوليكية.