حرب جديدة.. إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل.. وتل أبيب تتأهب

الشارقة - اميمة ياسر - قالت صحيفة بوليتيكو إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع أن يأتي الرد الإيراني على إسرائيل ربما في نهاية هذا الأسبوع، وأكدت أن إيران تعد خططها لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر هجوم جوي أكبر من المعتاد خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة الامريكية، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يتضمن صواريخ وطائرات مسيرة والهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل يستهدف إرسال رسالة إلى تل أبيب وليس إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في خبر عاجل، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس اليوم مشاورات مع وزير الدفاع وكبار قادة الأمن تحسبا لهجوم إيراني محتمل، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.