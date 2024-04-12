مسؤولون أمريكيون "يكشفون" عن موعد الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل، اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ونقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم: "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، في يوم الجمعة، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ، لاستهداف أهداف عسكرية داخل البلاد".

وقالت المصادر للقناة إنه "سيكون من الصعب على إسرائيل الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم".

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل الجاري، حسبما أفادت وزارة الدفاع السورية.

ويضم مبنى القنصلية الإيرانية أيضًا مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولم يصب الأخير خلال الهجوم، وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة لهجوم صاروخي.

ووفقًا للحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة في القوات المسلحة)، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، محمد رضا زاهدي، قائد قوة فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.

أمريكا ترسل سفينة دفاعية إلى القرب من الشواطئ الإسرائيلية

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت سفينة صواريخ بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية، تتمتع بقدرات دفاعية متقدمة، قد تساعد في حالة وقوع هجوم إيراني.

وقالت قناة الـ14 الإسرائيلية: "الولايات المتحدة قامت بوضع سفينة صواريخ بالقرب من سواحل إسرائيل".

وضع سفينة صواريخ بالقرب من سواحل إسرائيل

وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تقوم إيران بالهجوم في أراضي غزة، لتجنب هجوم داخل الأراضي الإسرائيلية، والاحتمال الآخر هو أن تحاول طهران تدمير السفارات الإسرائيلية في الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، من أجل الإشارة إلى أن العلاقات الودية مع تل أبيب قد تكون مكلفة".

وتستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران، شمال أو جنوب البلاد، خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر، من ناحية أخرى، قال مصدر أطلعته القيادة الإيرانية على التفاصيل، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الوجهة والموعد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".



