حزب الله يقصف موقع مسكاف عام وصفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، ودوت صفارات الإنذار في مسكاف عام ومرجليوت في إصبع الجليل .

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-04-‌‏2024، موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

الاحتلال الإسرائيلي يطلب من شرطة بلاده أدلة جمعها للتحقيق في عملية طوفان الأقصى

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شرطة بلاده الأدلة التي تم جمعها للتحقيق في عملية السابع من أكتوبرالماضي، والتي يقصد بها "طوفان الأقصى".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه "على غير العادة، توجه الجيش الإسرائيلي بطلب إلى الشرطة الإسرائيلية بتقديم الأدلة التي تم جمعها والخاصة بالتحقيق في أحداث اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد ذكرت في29 من الشهر الماضي، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن موجودا في اليوم الأول من العملية التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي".

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، أن "سلاح الجو الإسرائيلي لم يكن موجودا في الساعات الأولى من السابع من أكتوبر الماضي، خلال عملية "طوفان الأقصى"، وأن عناصر حركة حماس تدربوا جيدا على هذه العملية قبل وقوعها".

وأوضح الموقع أن "المروحيات الإسرائيلية وصلت إلى سماء غلاف غزة والقطاع في وقت متأخر، إذ كان عناصر حركة حماس قد نجحوا في تحقيق أهدافهم ما بين قتل بعض المدنيين واحتجاز بعضهم وخطفهم في داخل القطاع، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعلم كيف يتصرف مع الطائرات الشراعية التي استخدمها عناصر الحركة في بداية عملية "طوفان الأقصى".

وأشار إلى أن "هناك تقليص واضح في عدد المروحيات في الجيش الإسرائيلي، وهو ما تبين لاحقا في اليوم الأول من تلك العملية العسكرية لحركة حماس"، مؤكدًا أنه "لم تكن لدى جهاز "الشاباك" أي معلومات بشأن هجوم "حماس" على مناطق ومستوطنات غلاف غزة".

