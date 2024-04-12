أفيخاي: أدخلنا شحنة مساعدات محملة بالغذاء لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - سمحت إسرائيل بدخول عدد من شحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية لأول مرة، عن طريق المعبر الشمالي لقطاع غزة

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر حسابه: بناءً على قرار المستوى السياسي، وبالتنسيق من جيش الدفاع ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تم لأول مرة أمس (الخميس) إدخال عدد من شاحنات المساعدات الأولى المحملة بالمواد الغذائية عن طريق المعبر الشمالي إلى قطاع غزة حيث يندرج ذلك ضمن الجهود الرامية لزيادة مسارات إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإلى الجزء الشمالي منه تحديدًا.

وأضاف: وقد خضعت الشاحنات لتفتيش أمني صارم من قبل الجهات الأمنية التابعة لسلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع عند معبر كيرم شالوم وبمرافقة من قوات جيش الدفاع.