الأطفال سر الفرحة.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثالث أيام عيد الفطر - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، على الشواطئ، اليوم الجمعة، لقضاء إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ورسم الأطفال البسمة على وجوه أسرهم أثناء لهوهم في البحر وعلى الرمال باستخدام الأدوات المصنوعة من البلاستيك الخاصة بهم للحفر على الشاطئ، بينما انشغل الشباب بالتقاط الصور التذكارية خاصة "السلفي" وحفلات السمر.

ويُسمح بدخول شواطئ بورسعيد دون سداد أي رسوم كونها شواطئ عامة، بينما يبدأ سعر تأجير الكرسي بالشواطئ الشعبية من 10 جنيهات ويتجاوز 30 جنيهًا بالشواطئ السياحية، ويُمكن للأسرة المكونة من 4 أشخاص الحصول على 4 كراسي وطرابيزة وشمسية بسعر يبدأ من 50 جنيهًا بالشواطئ الشعبية.