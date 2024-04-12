لتغيبهم.. "صحة أسيوط" تحيل 9 أطباء و8 ممرضات للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الصحية للتأكد من سير العمل والتزام الكادر الطبي بمهامهم خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الحملة عن رصد بعض السلبيات الفنية والإدارية، منها عدم تواجد بعض الأطباء والممرضات في مقر عملهم، وتم إحالة 9 أطباء و8 ممرضات من مستشفيات منفلوط والقوصية للتحقيقات العاجلة.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلًا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد الدكتور محمد جمال، مدير عام الطب العلاجي بأسيوط، على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدًا على التزام مديرية الصحة بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.