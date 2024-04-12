أبرزها اللحوم والألبان.. "الزراعة" تستقبل أكثر من 600 عينة من الشحنات الصادرة والمستوردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP التابع لوزارة الزراعة، أنه نظرا لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الاستعدادات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.



وبحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم، فإن المعمل قام باستقبال وفحص ما يزيد عن 2600 عينة حتى الآن، إذ تم إصدار 2000 شهادة منهم واستقبال ما يزيد عن 600 عينة ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة.

وأشارت إلى أنه تم استقبال المعمل عينات من الموالح والفراولة الطازجة والمجمدة والفول السوداني واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة والأعشاب الطبية والعطرية وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات.

وأكدت عبد اللاه، أن المعمل مستمر في القيام بأداء مهامه طوال أجازة عيد الفطر المبارك وحتى انتهائها حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء أجازة العيد.

في ذات الإطار، أشارت عبد اللاه، أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال أجازة عيد الفطر، إذ يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 540 متبقى مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال.

وتابعت أنه بيتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والإستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية.