القناة 13 الإسرائيلية: مصادر أميركية تتوقع أن يكون رد إيران على إسرائيل اليوم

زعمت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ مصادر أميركية تتوقع أن يكون رد إيران على إسرائيل اليوم، وذلك بعد القصف الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويؤكّد المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على ضرورة الرد على إسرائيل، في حين يواصل الإعلام الغربي عبر التقارير تحليل طبيعة رد طهران المرتقب وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.