جرحى نتيجة إشكال عائلي بين سوريين في صور

وقع إشكال عائلي بين عدد من الأقارب من الجنسيّة السّوريّة في صور، استُعملت فيه آلات حادّة، ما أدّى إلى سقوط عدد من الجرحى، نُقل بعضهم على إثرها إلى مستشفيات صور.

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