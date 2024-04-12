قتيل وجرحى بعمليات طعن في سيدني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، أن فتى في سن المراهقة لقي حتفه وأصيب آخرون في حادث طعن بالقرب من مدرسة في الضواحي الغربية لمدينة سيدني.

وقالت الشرطة، في ولاية نيو ساوث ويلز، إن فتى آخر تعرض لجروح خطيرة ناتجة عن طعن ونقل إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة، في بيان، إنها تلقت بلاغا حوالي الساعة 0340 عصرا (0540 بتوقيت جرينتش) عقب "العديد من عمليات الطعن" بالقرب من مدرسة في "دونسايد" بغرب سيدني.

وأشار البيان إلى أنه حتى قبل وصول رجال الشرطة إلى الموقع، وصل صبيان إلى قسم شرطة قريب وقد أصيبا بجروح ناجمة عن طعن، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة. ومازالت الملابسات المحيطة بحوادث الطعن غير واضحة.

وفتحت الشرطة تحقيقا وقبضت على شخص، ولا تزال تبحث عن مشتبه بهم آخرين، بحسب ما نقلته هيئة البث الأسترالية (ايه بي سي).