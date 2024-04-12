غارتان إسرائيليتان على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب جنوبي لبنان

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بصاروخ استهدفت منزلًا في بلدة الطيبة من دون وقوع إصابات، وفق ما أكّدت قناة "المنار".
إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب من دون وقوع إصابات.
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