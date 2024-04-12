إصابة 3 صحفيين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في غزة

أصيب الصحفيون سامي برهوم وسامي شحادة وأحمد حرب في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نجم عنه كذلك بتر قدم الصحفي سامي شحادة. وأظهرت مقاطع الفيديو والصور لحظة وصول الصحفي سامي شحادة إلى مستشفى "شهداء الأقصى" عقب إصابته مع مجموعة من الصحفيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "جيش الاحتلال استهدف 3 صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية بمخيم النصيرات وسط القطاع". وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية.

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