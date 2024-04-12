ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم وسط مخاوف من تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على إمدادات الخام.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 85.86 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 90.47 دولار للبرميل.
واوضحت الخبيرة الاستراتيجية في الأسواق الآسيوية في "ساكسو ماركت"، تشارو تشانانا لوكالة "بلومبرغ"، ان "التهديد بالتدخل الإيراني في الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل مستمر".
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