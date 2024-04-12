رئيس الوزراء الأيرلندي: قريبون من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده بشأن الوضع الإنساني في غزة والذي "لا توجد كلمات لوصفه"، مطالبا كذلك بفتح المزيد من الطرق لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد هاريس أنه لا يمكن قبول تدمير إسرائيل لمظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة من مستشفيات ومدارس وجامعات، مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيره الإسباني قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا "نحن قريبون من هذا الاعتراف".

ولفت هاريس إلى أن للشعب الفلسطيني الحق في السيادة والحكم الذاتي، ومطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف هاريس: "حان وقت توحيد موقفنا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأبلغت هذا لرئيسة المفوضية الأوروبية"، موضحا أنه مستعد للاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية و"أوضحنا هذا بشكل رسمي".