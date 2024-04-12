"أمك هتزعل عليك".. فاتنة الطالبية تكتب اسمها في عالم الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فتاة وهبها الله جمال ساحر يفسده اندفاعها وغضبها السريع لتسقط أنوثتها في نظر معجبيها لكن عيد الفطر حمل معه خبر غير سار للشابة دخلت عالم الجريمة بخطأ قاتل.

على ناصية أحد شوارع حي الطالبية غرب الجيزة، يصطف قائدو مركبات التوك توك ينتظر كل واحد دوره في رحلة البحث عن الرزق إلا أنه مع خروج الآلاف للتنزه خلال العيد يزداد الطلب على ذات الثلاث عجلات لتتفجر الخلافات.

تلك المرة وقع خلاف بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب توك توك أملا في الهروب من الزحام. تمسك الاثنان كل بحقه في استقلال المركبة "أنا اللي شاورت له الأول".

سرعان ما أخذ الموقف منعطفًا خطيرًا، تطاير الشرر من عين الفتاة العشرينية وراحت تتوعد الشاب "بلاش اعملها معاك.. أمك هتزعل عليك" ما أثار حفيظته فنشبت مشاجرة بينهما.

سكين بنصل معدني حاد أمسكت بها الحسناء غرزتها في صدره ليسقط غارقًا في دمائه وسط ذهول المارة فأبلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليها وسلاح الجريمة.

أمام الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية وقفت المتهمة تندب حظها العاثر "منه لله هو اللي عصبني" قبل أن تصطحبها قوة إلى النيابة العامة ومن بعدها الزج بها في الزنزانة لحين إحالتها للمحاكمة.