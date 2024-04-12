10 مصابين في انقلاب سيارة على الدولي الساحلي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة برافد الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري الشهيد في نطاق مركز الحامول بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول 10 أشخاص مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام في حادث انقلاب سيارة أجرة بناحية مركز الحامول.

ووفقًا للمستشفى تبين أن المصابين هم:" دعاء عبد النبي علي، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وفاطمة عبد الواحد صبحي، 25 عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وعبد النبي علي كلبوش، 65 عامًا، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وأحلام السيد حاتم، 55 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإكرامي عبد النبي علي، 35 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وجرح قطعى بالوجه، وعلي إكرامي عبد النبي، 10 أعوام، مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وأسماء عبد الواحد عبد القادر، 14 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومنال عبد الواحد عبد القادر، 4 اعوام، مصاب بجروح متعددة، ورضا إكرامي عبد النبي، 10 أعوام مصاب بإشتباه كسر بالفك، وأحمد عبد الواحد عبد القادر، 7 أعوام، مصاب بكسر بالفك".