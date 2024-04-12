في ثالث يوم العيد.. معركة بالفؤوس والشوم تُسقط عامل قتيلا وإصابة شفيفه بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قتل عامل وأصيب شقيقه، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، بإحدى قرى مركز طوخ.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وجاري القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود متوفى ومصاب.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية وتبين أن المشاجرة بين طرف أول شقيقان، وطرف ثاني 3 أشقاء، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس بسبب خلافات سابقة بينهم.

أسفرت المشاجرة عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه وفر الجناة هاربين، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.