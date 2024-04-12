إعلام إسرائيلي: إطلاق أكثر من 50 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمالي البلاد. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "أكثر من 50 صاروخًا تم إطلاقهم من جنوب لبنان باتجاه الشمال".

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