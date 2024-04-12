القصيفي استنكر الاعتداء الإسرائيلي على إعلاميي "الميادين" جنوبًا: لرفع هذه الجريمة إلى مجلس الأمن

استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، الاعتداء الذي تعرّضت له سيارة مدنية في بلدة العديسة الجنوبية كانت تقل طاقمًا إعلاميًا تابعًا لقناة "الميادين" على يد الجيش الاسرائيلي من مستعمرة مسكافعام.

وقال في بيان: "إنّها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها العدو الاسرائيلي على الإعلاميين في لبنان، وهو اسلوب درج عليه باستمرار دون أن يقيم كعادته وزنا للمواثيق والاعراف الدولية التي تحمي الإعلاميين، وتضمن حرية تحركهم في مسرح الأحداث والحروب".

وطالب وزارة الخارجية والمغتربين بـ"إضافة هذه الجريمة النكراء إلى سجل الجرائم الموصوفة بحق الإعلاميين المدنيين اللبنانيين ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي".