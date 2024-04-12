توحي كل المُعطيات الاقليمية والدولية ان ايران تتوجه لتوجيه ضربة عسكرية لإسرائيل، في الساعات المقبلة، رداً على استهداف تل ابيب القنصلية الايرانية في دمشق منذ ايام.
ورصدت "النشرة" استنفارا دبلوماسيا اقليميا ودولياً لافتاً، بموازاة المعلومات التي ابلغتها واشنطن الى تل ابيب حول الرد الايراني، المُحتمل ان يكون الليلة. لذلك استعدّ الاسرائيليون على كل الصعد الاسعافية والعسكرية، لتلقّي الضربة الايرانية.
وقال مطّلعون ل "النشرة" إن كل الاحتمالات واردة، في شأن الاهداف المتوقعة، لكنهم جزموا ان "الرد الايراني لن يصل الى مرحلة الحرب المفتوحة بين الاسرائيليين والايرانيين، بفعل التمنيات والضغوط والمساعي الدولية، وتحديداً الاميركية منها".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": كل المؤشرات توحي أن الرد الايراني على إسرائيل قد يكون الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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