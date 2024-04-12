شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بملايين الدولارات.. “رسائل سرية” تفضح مدى دعم إيران لحماس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن إسرئيل وضعت يدها على “رسائل سرية” تفضح مدى دعم إيران لحركة حماس، التي تقف وراء هجمات 7 أكتوبر.

وقال المصدر إن الرسائل المكتوبة كانت موجهة إلى رجل يُدعى “أبو إبراهيم”، والمعروف لدى بقية العالم باسم يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وفق سكاي نيوز عربية.

وجاء في مرفق إحدى الرسائل: “مرفق جدول المدفوعات من إيران بين عامي 2014 و2020”.

وأوضحت “ذا تايمز” أن “المراسلات، التي تم اكتشافها خلال الحرب في غزة، تعتبر، حسب الجيش الإسرائيلي، دليلا دامغا على سلسلة معقدة من المدفوعات، والتي تلقي الضوء على مدى تمويل طهران المستمر للجماعة المسلحة”.

وكانت إحدى الرسائل مكتوبة من طرف نائب القائد العسكري لحركة حماس في غزة مروان عيسى، ووقعها باسم “أبو البراء”. ويبدو أنها تتضمن تفاصيل ما لا يقل عن 222 مليون دولار تم تلقيها من إيران.

وأعلن دانيال هاغاري، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في أواخر الشهر الماضي، أن إسرائيل قامت بتصفية مروان عيسى.

ما تفاصيل الرسائل السرية؟

الرسالة الأولى، التي يعود تاريخها إلى عام 2020، تظهر دفعات شهرية من إيران، بدءا من يوليو 2014، بينما كانت حماس تخوض حربا سابقة مع إسرائيل.

في المجمل، تم تحويل 154 مليون دولار خلال فترة السنوات الست هذه.

أبرزت الرسالة أيضا المخصصات، التي تم تسليمها مباشرة إلى السنوار نقدا، وفي حالة واحدة إلى “أبو العبد”، الذي يعتقد أنه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

الرسالة الثانية كانت في نوفمبر 2021 وتبدأ بـ: “بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أخي العزيز أبو إبراهيم”. وتستعرض تفاصيل المدفوعات من إيران، بعد الحرب التي خاضتها حماس في ذلك العام، والتي أطلقت عليها معركة “سيف القدس.

وشملت المدفوعات الإيرانية بعد الحرب، 58 مليون دولار، كما تم استلام مبلغين إضافيين بقيمة 5 ملايين دولار.

توضح الرسالة الثانية أيضا كيف تم تخصيص معظم الأموال لـ”الجناح القتالي لحماس”، إلى جانب مبلغ أصغر للجناح السياسي ومليوني دولار مباشرة للسنوار.

هذا ويعتقد أن الأموال كانت تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت من إيران نقدا، حيث سلمها ضباط من الحرس الثوري الإيراني إلى أشخاص لهم علاقة مع حماس.