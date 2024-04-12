روسيا: أجرينا تجربة ناجحة على صاروخ عابر للقارات

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات في مجمع "كابوستين يار" لإطلاق الصواريخ في منطقة أستراخان بجنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان "أطلق طاقم قتالي من قوات الصواريخ الاستراتيجية بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لنظام صاروخي أرضي متنقل"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "كما هو محدد، أُطلق الصاروخ كجزء من اختبار الدولة لأنظمة الصواريخ الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف هو التأكد من ثبات الصواريخ الموجودة في الخدمة لدى الجيش الروسي".

وتابع البيان "تؤكد النتائج، التي حُصل عليها، الموثوقية العالية للصواريخ الروسية في ضمان الأمن الاستراتيجي لروسيا".