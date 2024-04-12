3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر 2024

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت 3 دول مساء اليوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري ، عن أول أيام عيد الفطر 2024 السعيد ، بعد عدم رؤية هلال شهر شوال 1445.

وأعلنت عدة مناطق في دولة الهند عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال ، وأعلنت أن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2024 ، فيما أعلنت مناطق أخرى في الهند ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها. فيها.

بدورها أعلنت دولة بنغلادش رسميا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء وأن يوم الخميس أول أيام عيد الفطر 2024.

من جهتها أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم ، وعليه يكون يوم غد الأربعاء هو المتمم ل شهر رمضان ، والخميس 11 أبريل أول أيام عيد الفطر 2024.

المصدر : وكالات