ارتفاع المصابين في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز حفل خطوبة بالمنيا إلى 25

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، اليوم الجمعة، عن زيادة عدد المصابين بحروق متنوعة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إلى 25 مصابًا.

وقال المصدر إن الإصابات متنوعة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وجرى نقلهم لأقسام الحروق بمستشفيات أبو قرقاص والمنيا الجامعي، بعد الدفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم الجمعة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 25 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز باسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة.

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