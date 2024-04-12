12 سيارة إسعاف لنقل المصابين في انفجار اسطوانة حفل الخطوبة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

نقلت 12 سيارة إسعاف نحو 25 مصابًا بحروق متنوعة، اليوم الجمعة، كانوا أصيبوا إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وذكر مصدر بمديرية الصحة بالمنيا أن الإصابات متنوعة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وجرى نقل المصابين لأقسام الحروق بمستشفيات أبو قرقاص والمنيا الجامعي.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم الجمعة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 25 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة.

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