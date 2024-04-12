شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يتقدم بمقترحات للحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدراسة لجامعة الدول العربية حول الألعاب الإلكترونية ومخاطرها وكيفية مواجهتها، جاء فيها أنه على الرغم من وجود بعض الفوائد لهذه الألعاب إلا أن لها بعض الأضرار وتتمثل في الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الإعلام يلعب بكافة وسائله دورا هاما وفعالا في تشكيل وعى وثقافة المجتمع ولذا يقترح المجلس لمواجهة هذه الآفة التي تستهدف عقول وشباب أبناء الوطن الآتى:



- يجب تكاتف المؤسسات المعنية والمجتمعية بحماية الأطفال والمراهقين والشباب من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

- الحل الأمثل لمعالجة إدمان الألعاب الإلكترونية هي التوعية في وسائل الإعلام المختلفة من خلال برامج توعية مشابهة لبرامج التوعية من مخاطر تعاطى المخدرات.



- ضرورة متابعة الألعاب الضارة والعنيفة من قبل الجهات المتخصصة وعدم إتاحتها حفاظا على أطفالنا فضلا عن مطالبة الأسر بتوعية أبنائهم بمخاطر هذه الألعاب.



- للإعلام المرئى والمقروء والمسوع دور هام في مواجهة مخاطر هذه الألعاب لتهديدها لأمن المجتمع وذلك عن طريق: "تبنى حملات توعوية وتثقيفية إعلاميا بضرورة تأهيل الوالدين نفسيا وفكريا وسلوكيا لحسن التعامل مع الأطفال واكتشاف مواهبهم، حجب الألعاب التي قد يؤثر محتواها على الشباب والأطفال وتهدد أمن المجتمع وذلك بتضافر الجهات المختصة في المجتمع، التركيز إعلاميا على تنمية المواهب لدى الأطفال والشباب وخاصة الرياضية حتى يشغلوا معظم أوقات فراغهم، استخدام كل وسائل التوعية بالشكل التربوى المبسط الذى يجد سهولة في الفهم والاستيعاب من الوالدين والأطفال لخطورة هذه الكارثة، تبنى حملات إعلامية لحث الأطفال والشباب على القراءة والاطلاع بكتب ذات فكر عالى وبسيطة في عرضها بما يتناسب مع المراحل العمرية للأطفال والشباب، تبنى حملات إعلامية لتحفيز الشباب والأطفال لكى يكونوا شخصيات قيادية في المجتمع.