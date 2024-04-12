"حزب الله": نفذنا هجوما جويا بمسيّرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي ‏الطيبة وعيتا الشعب، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:10 من يوم الجمعة ‌‏12-04-‌‏2024 هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي".

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