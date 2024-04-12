مخاتير المية ومية نفوا الشائعات حول حصول اي اشكال مع السوريين في البلدة

نفى مخاتير المية ومية "حصول اي اشكال او تعدي على السوريين في البلدة بعد شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توتير الاجواء كما الحال في بلدة مغدوشة وسواها من قرى شرق صيدا".

واشار مخاتير المية ومية سمير السيقلي وجورج واكيم ووهيب فرنسيس في بيان مشترك، الى ان "للاسف وبعد ان اصبحت رسائل التواصل الاجتماعي بمثابة اخبار تنتشر بسرعة الريح بين الجميع والبعض منها صادق ومنها الكثير من الكذب والمفبرك لغايات شخصية لدى مرسلها، وكون الوضع الحالي يتأثر باية خبرية ويمكن ان يؤدي الى تشويش في العلاقات بين المواطينين وبين المناطق والمستفيد الوحيد هو عدو الامة والمجتمع. نحن في المية ومية نستنكر ما ذكر عن بلدتنا كذب ولا يوجد اي شي من ما قيل في الرسالة الصوتية التي انتشرت مساء هذا اليوم".

كما نفت اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية الشائعات التي اطلقت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

واكدت في بيان، ان "حسن الجيرة واطيب العلاقات مع اخواننا في ضيعة المية ومية والتي تربطنا بهم اواصر الجيرة والصحبة وافضل العلاقات. ونهيب بابناء شعبينا اللبناني والفلسطيني بعدم التعاطي مع الشائعات المغرضة".