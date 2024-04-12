أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، التزام الولايات المتحد الأميركية "بأمن إسرائيل"، مشيرا إلى "أننا سندعمها وإيران لن تنجح"، وسط تقارير حول احتمالية قرب الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ولفت، حول الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل، إلى أن "توقعاتي بأنه سيكون عاجلا وليس آجلا".
وردا على سؤال من صحافيين حول رسالته لإيران في هذه اللحظة، قال بايدن: "لا تفعلوا".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن دعا إيران إلى عدم مهاجمة إسرائيل: توقعاتي بأن الرد الإيراني سيكون عاجلا وليس آجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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