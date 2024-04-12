السفير الروسى فى الخرطوم: مستعدون للمساعدة فى حل النزاع القائم بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السفير الروسى فى الخرطوم أندريه تشيرنوفول، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للمساعدة فى تسوية النزاع القائم فى السودان، مُشيرًا إلى أن السفارة على اتصال مع السلطات الرسمية فى البلاد.



وقال تشيرنوفول، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية:"إننا ندعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل لتسوية سلمية فى أقرب وقت ممكن للنزاع القائم بالسودان بما يخدم مصلحة الشعب السوداني، ونحن على استعداد لمساعدته".



كما شدد على أن أى تسوية سياسية للأزمة هى مسألة تخص السودانيين أنفسهم، مؤكدًا انفتاح موسكو على أى مساعدة تساهدم فى إيجاد حل مقبول للأزمة.



كما أشار إلى أن السفارة الروسية تتواجد حاليًا فى العاصمة المؤقتة للسودان بورتسودان، وأن الدبلوماسيين على تواصل مع الجهات الرسمية فى البلاد.. مُضيفًا أنه من المهم للجانبين التفاعل والتنسيق على المنصات المتعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة.