"سرايا القدس" أعلنت قصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، أن "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".
يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023 وسط كارثة إنسانية في القطاع.
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