عقوبات أوروبية على "القسام" و"سرايا القدس" استنادا لمزاعم إسرائيلية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، استنادا إلى مزاعم إسرائيلية بوقوع عنف ضد النساء خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، وهي مزاعم سبق ونفتها تقارير غربية عدة اتهمت تل أبيب بنشر معلومات مضللة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن كتائب القسام وقوة النخبة التابعة لها، وكذلك سرايا القدس، ستخضع جميعها لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد.
كما أصبح تزويد هذه الجهات بالأموال بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا بموجب هذه الإجراءات.
ويصنف الاتحاد الأوروبي أصلا حركتي حماس والجهاد الإسلامي "منظمتين إرهابيتين".
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