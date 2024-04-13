استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين في هجوم لمستوطنين برام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

استشهد فلسطيني وأصيب 25 آخرون في اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وسكان في قرية قريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الجمعة، حسبما ذكر مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحم مستوطنون قرية المغير، 20 كيلومترا شمال شرق مدينة رام الله، بالأسلحة النارية بعد اختفاء فتى،14 عاما، من مستوطنتهم غير القانونية أثناء رعيه لقطيع من الماشية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية دخلت في البداية قرية المغير للبحث عن الصبي المستوطن، ورد السكان الفلسطينيون برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.