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"الصحة العالمية": الأزمة السودانية خلفت تكلفة بشرية هائلة

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم. وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية، معظمها بين المدنيين، حيث تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.
من جهته، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل.

الأزمة السودانية

ونبهمن أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، إضافةً إلى معاناتها من النقص الحاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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