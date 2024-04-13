عبور 35 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 35 مصابًا و72 مرافقًا فلسطينيًا، قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنه تم إدخال ١٢٩ شاحنة مساعدات، منها 50 عبر منفذ رفح و79 من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضًا إدخال أربع شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.