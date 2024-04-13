"العروسة حالتها حرجة".. تفاصيل جديدة في واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل خطوبة بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أكد أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إصابة عريس وعروسه في انفجار أسطوانة بوتاجاز اثناء عقد حفل خطوبة بالقرية، مما أسفر عن إصابة 45 شخصًا.

وقال محمود أ، أحد شهود العيان بالقرية، إن العروسة " ن م ن " حالتها حرجة، بينما إصابة العريس " م ف " متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا الجامعي ضمن آخرين، فيما تم تحويل 4 أشخاص لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة الحالة.

وكان قد أجرى الخليج 365 بث مباشر من موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، أثناء حفل خطوبة، مما أسفر عن إصابة 45 شخصًا بحروق متنوعة.

وأكد الأهالي أن الأسطوانة كانت تستخدم لعمل المشاريب للمعازيم بجوار المنزل، وحدث بها تسريب وانفجرت فجأة، ليصاب جميع من كانوا حولها، ويتم نقلهم إلى ثلاثة مستشفيات.

وكان قد حصل الخليج 365 على أسماء المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء عقد حفل خطوبة بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقلهم لثلاثة مستشفيات عامة وجامعية، بحروق متنوعة ما بين 15 % : 80 % .

وضمت قائمة المصابين 45 مصابًا وهم كل من: طارق محمد جابر، 18 سنة، رودينا حسن علي، 9 سنوات، عفاف عبدالحميد محمد، 40 سنة، علاء محمد، 30 سنة، محمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، شريف محمد صابر، 12 سنة، زياد حسن علي، 8 سنوات، عامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة، عبدالرحيم، حسين عبدالرحيم، 45 سنة، يوسف شعبان محمد، 20 سنة، محمد نصر مصطفى، 30 سنة، صابر فتحي جمعة، 25 سنة ( جرى نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي ).

كما أصيب: شهد نادي محمد، 4 سنين، نورا نادي محمد، 15 سنة، عيد محمد نادي، 8 سنين، محمد أحمد نادي، 12 سنة، رحمة أحمد نادي، 14 سنة، سيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، سماح فرغلي محمد، 40 سنة، محمد يوسف أحمد، 18 سنة، فؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، شعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة، عمرو محمد صابر، 14 سنة، عبدالله طه نجاح، 12 سنة، أدهم سيد نجاح، 12 سنة، ليلى سيد سيد، 45 سنة، منة أحمد علي، 13 سنة، ملك حسن علي، 13 سنة، مهني عبد الله محمد، 52 سنة، محمد أحمد نادي، 11 سنة، رحمة أحمد نادي 14 سنة، سيد فؤاد، 43 سنة ( تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي ).

وأصيب: طالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، درديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، عصام مخلوف توني، 43 سنة، نبيه ناجح سيد، 40 سنة، محمود رمضان محمود، 23 سنة، محمد نبيل محمد، 23 سنة، محمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، نبيل محمد رضا، 58 سنة، طه ناجح سيد، 40 سنة، هدير ربيع فوزي، 20 سنة، فاطمة نادي سيد، 43 سنة، ندى محمد سليمان، 19 سنة، قدرية عبدالحميد مهني، 60 سنة ( تم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم الجمعة، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية ونحو 12 سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة العديد من المعازيم بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة بالقرية حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وأنفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة.

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