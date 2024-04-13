البرهان يتعهد بحسم المعركة قريبًا ويشترط خروج "المتمردين" من المدن للتفاوض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إنه سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني قريبا وإذا أراد المتمردون التفاوض فعليهم الخروج خارج المدن.

وأوضح الرهان أنه سيتم تنظيم المقاومة الشعبية ووضعها في قوالب صحيحة بعيدا عن التسييس تحت إمرة القوات المسلحة السودانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، تحرك قوات الجيش من أربعة محاور نحو ولاية الجزيرة وسط السودان لاستردادها من قوات "الدعم السريع".

وأشار العطا كذلك إلى أن الجيش يتحرك من ثلاثة محاور نحو الخرطوم بحري شمال العاصمة لاستردادها من قوات الدعم السريع، موضحا أن الجيش سيعمل على فتح كل الطرق المؤدية للعاصمة الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن "الجيش سيحتفل قريبًا بالنصر، وسيحتفل الشعب السوداني بالانتصار على "قوات الدعم السريع" المتمردة ضد الدولة".

كما جدد البرهان تأكيد هذه البيانات في كلمته من مدينة عطبرة السودانية، مؤكدًا عزم القوات المسلحة على استكمال جهودها لإنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، وفقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة السودانية.