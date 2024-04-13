الخطوط الجوية النمساوية تلغي رحلاتها إلى إيران حتى 18 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز: البريطانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن الخطوط الجوية النمساوية ألغت كل رحلاتها إلى إيران حتى 18 أبريل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، تعليق الرحلات الجوية المقررة من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى يوم الخميس المقبل.

وقال متحدث باسم الشركة بعد ظهر اليوم الجمعة: "بسبب الوضع الحالي، قررت لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس 18 أبريل بعد تقييم دقيق".

وأضاف أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات لها الأولوية القصوى دائما، مشيرا إلى أن لوفتهانزا لا تعتمد فقط على التقييمات الحكومية، بل تقوم بتقييم الوضع الأمني الحالي بنفسها ثم تقرر بشكل مستقل.

وكانت لوفتهانزا أعلنت السبت الماضي بالفعل أنها ستعلق رحلاتها إلى طهران لعدة أيام.

وقالت: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار وعلى اتصال وثيق مع السلطات".

وبعد هجوم إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في سوريا مطلع أبريل الجاري، تزايدت التهديدات من طهران تجاه إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إسرائيل بعد ذلك أنها لن تبقى دون رد على أي هجوم إيراني محتمل على أراضيها.