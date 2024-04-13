حمادة: البعض يسعى إلى الفتنة اعتباراً منه أن المقاومة مشغولة في جبهة المساندة

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني في مشاريع القاع، الى أن "البعض يسعى في هذه اللحظة بالذات إلى الفتنة، اعتباراً منه أن المقاومة مشغولة في جبهة المساندة لغزة وحماية لبنان، ويتحين الفرص ويستثمر في كل تفصيل على مستوى لبنان للوصول إلى هدفه".

واعتبر انه "من موقع قوتنا واقتدارنا وحكمتنا، لن نمكن أحداً مهما فعل أن يجرنا إلى فتنة داخلية، ونحن نثق بقدرتنا وإرادتنا على وأد أي فتنة، وانطلاقا من إيماننا بالشراكة في هذا الوطن، وبأن لبنان لكل اللبنانيين، ونقول لمن يعمل للفتنة: إهدأ وتريث وشغل عقلك ولو للحظة واخرج من رهاناتك الخاسرة".

أضاف: "من يتوهم أنه من خلال العمل الدبلوماسي والسياسي يمكن أن يأمن شر إسرائيل التي طبعت على القتل والإبادة والجرائم والتوسع هو مشتبه، إن لم نرد أن نقول أكثر، بأنه تابع للمشروع الإسرائيلي. ما دام العدوان مستمرا على غزة، جبهة المقاومة في لبنان مفتوحة مع الإسرائيلي، وعمل المقاومة وأداؤها حصن وحماية للبنان".

ورأى حمادة ان "العدو الإسرائيلي خسر المعركة ولم يستطع تحقيق الأهداف في غزة، وان هجومه على رفح سيكون مرده الفشل والخزي، وكل ما يستطيع فعله هو ارتكاب المزيد من المجازر".