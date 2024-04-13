الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجمعا عسكريا كبيرا لحزب الله في منطقة الريحان جنوبي لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي، اننا "قصفنا قبل قليل مجمعا عسكريا كبيرا لـ"حزب الله" في منطقة الريحان جنوبي لبنان". وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي اغار قبيل السادسة صباحا على منطقة تقع بين بلدتي الريحان وسجد وتصاعدت اعمدة الدخان من المكان.

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