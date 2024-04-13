النشرة: الجيش يوقف الذي دعا لإطلاق النار عليه والقوى الامنية

علمت "النشرة" ان الجيش اللبناني اوقف بناء على اشارة القضاء المختص، احد العاملين في مجال الاعلام ر.ن، الذي كان دعا في مقابلة اذاعية الى اطلاق النار على الجيش والقوى الامنية.
وبحسب المعلومات، يتم التحقيق مع الموقوف لمعرفة خلفيات دعوته المس بالقوى العسكرية والامنية.
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