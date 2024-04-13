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بابا الفاتيكان: ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية

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الشارقة - اميمة ياسر - جدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى المواطنين في القطاع.

وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك، ونشرها الفاتيكان، الجمعة، عن حزنه بسبب الصراع.

وقال البابا في رسالته: «ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الأسرى».

وأضاف: «كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم».

وتابع: «إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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