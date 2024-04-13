بابا الفاتيكان: ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية

الشارقة - اميمة ياسر - جدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، دعوته إلى "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى المواطنين في القطاع.

وأعرب البابا فرنسيس في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك، ونشرها الفاتيكان، الجمعة، عن حزنه بسبب الصراع.

وقال البابا في رسالته: «ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الأسرى».

وأضاف: «كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم».

وتابع: «إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!».